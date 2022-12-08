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Культура

"Тайны нашей эстрады": "Лучший город земли". Песни о Москве

"Тайны нашей эстрады": "Лучший город земли". Песни о Москве

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Композиции, посвященные столице, сочиняли с первых лет образования Советского государства. Это был государственный заказ. По принуждению шлягеры не пишутся, но по какой-то причине песни о Москве умудрились стать народными хитами.

Кто собрал вместе Питерскую и Тверскую-Ямскую с колокольчиком? Почему известного пролетарского поэта обвинили в плагиате? И кому обязан своим появлением самый знаменитый твист о Москве?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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