09:10Культура
"Тайны нашей эстрады": "Лучший город земли". Песни о Москве
Композиции, посвященные столице, сочиняли с первых лет образования Советского государства. Это был государственный заказ. По принуждению шлягеры не пишутся, но по какой-то причине песни о Москве умудрились стать народными хитами.
Кто собрал вместе Питерскую и Тверскую-Ямскую с колокольчиком? Почему известного пролетарского поэта обвинили в плагиате? И кому обязан своим появлением самый знаменитый твист о Москве?
Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".
Программа: Тайны нашей эстрады