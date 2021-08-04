"Вот это любовь!": Владимир Меньшов и Вера Алентова

На ней скромное темное платьице, дополненное ниткой цветных бус, на нем – пиджак с чужого плеча. Вот так запросто два нищих студента школы-студии МХАТ Вера Алентова и Владимир Меньшов явились в городское отделение ЗАГСа.

На такси денег не нашлось, приехали на трамвае. После того, как их расписали, для молодых откупорили бутылку "Советского" шампанского. Ребята побелели от ужаса: заплатить-то нечем.

Выручили свидетели – рассчитались и за шампанское, и за пару фотографий с церемонии. Об этом – в программе "Вот это любовь!".