Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

16:30

"Вот это любовь!": Иван Пырьев и Марина Ладынина

культура видео

Иван Пырьев сидел в зрительном зале Дома Кино в мрачных раздумьях. Показывали комедию "Цирк" его приятеля режиссера Александрова. Глядя на лихо отплясывающую на экране Любовь Орлову, Пырьев решил: ему тоже нужно найти такую же актрису для своих фильмов – веселую, обаятельную, обязательно блондинку!

Фильм закончился, Пырьев вышел на улицу и увидел ее. Миниатюрная, светловолосая, с очаровательной улыбкой. Марина Ладынина, а это был она, сразу отметила высокого, худощавого мужчину в длинном плаще. Разговор сложился сам собой: он режиссер, она – актриса.

Они не заметили, как добрели до остановки и подъехал трамвай. Марина забежала в вагон, а Пырьев не успел. Двери захлопнулись прямо перед его носом. А он ведь даже адреса ее не успел узнать! Об этом – в программе "Вот это любовь!".

Читайте также

Программа: Вот это любовь!
Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать