"Вот это любовь!": Иван Пырьев и Марина Ладынина

Иван Пырьев сидел в зрительном зале Дома Кино в мрачных раздумьях. Показывали комедию "Цирк" его приятеля режиссера Александрова. Глядя на лихо отплясывающую на экране Любовь Орлову, Пырьев решил: ему тоже нужно найти такую же актрису для своих фильмов – веселую, обаятельную, обязательно блондинку!
Фильм закончился, Пырьев вышел на улицу и увидел ее. Миниатюрная, светловолосая, с очаровательной улыбкой. Марина Ладынина, а это был она, сразу отметила высокого, худощавого мужчину в длинном плаще. Разговор сложился сам собой: он режиссер, она – актриса.
Они не заметили, как добрели до остановки и подъехал трамвай. Марина забежала в вагон, а Пырьев не успел. Двери захлопнулись прямо перед его носом. А он ведь даже адреса ее не успел узнать! Об этом – в программе "Вот это любовь!".
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