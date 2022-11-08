Disney закроет кинопрокатное подразделение в России

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Компания Disney закроет офис кинопрокатного подразделения в России. Об этом сообщает издание "Бюллетень кинопрокатчика".

В настоящий момент, как сообщает СМИ, большинство сотрудников московского офиса уже уволены. Оставшаяся часть команды доведет до конца ряд рабочих процессов, но уже в главном российском офисе Disney в бизнес-центре Lotte Plaza.

В настоящий момент медиагигант готовится к полному уходу из России. Отменен прокат новинок в стране, пострадать могут и стриминговые сервисы – из их каталогов удалят сериалы и фильмы компаний Disney, Fox и AMC.

Кроме того, 2 октября The Walt Disney Company удалила из социальных сетей российские аккаунты. Закрыт и официальный сайт компании в РФ, а сама страна исключена из списка государств с собственным филиалом.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Компания Disney прекратила показывать свои фильмы в российских кинотеатрах

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