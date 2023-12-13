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13 декабря, 07:15

Общество

"Открой Моспром" пригласил москвичей на бесплатные экскурсии по 120 предприятиям

"Открой Моспром" пригласил москвичей на бесплатные экскурсии по 120 предприятиям

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Москвичей приглашают узнать секреты изготовления ювелирных изделий, шоколада и другой продукции на 120 столичных предприятиях. Это стало возможным благодаря проекту "Открой Моспром", который существует уже 5 лет.

Чтобы попасть на бесплатную экскурсию, необходимо зарегистрироваться в мини-приложении "Открытая промышленность" и пройти специальные задания – участвовать в квизах, читать статьи, смотреть видео о промышленности и посещать онлайн-экскурсии со звездами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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