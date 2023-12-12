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12 декабря, 22:30

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Экспозиция "Города для жизни сбываются" открылась на выставке-форум "Россия"

Экспозиция "Города для жизни сбываются" открылась на выставке-форум "Россия"

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12 декабря на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ начал работу один из самых технологичных павильонов. Экспозиция "Города для жизни сбываются" посвящена трансформации жизни в городах.

Также на выставке посетители смогут узнать, как будет писаться собственное имя на старокалмыцком языке и как звучат традиционные музыкальные инструменты Калмыкии. Также у стенда региона можно увидеть традиционные наряды республики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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