"Мой район. Навигатор": московские улицы будут обрабатывать четырьмя видами реагентов

Зимой столичные городские службы будут бороться с гололедом с помощью четырех типов реагентов. В частности, дорожно-уличную сеть будут обрабатывать жидкими, твердыми, кременировными и фрикционными противогололедными средствами.

Компоненты, входящие в состав реагентов, природные, малотоксичные и не оказывают отрицательное воздействие на людей и окружающую среду. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".