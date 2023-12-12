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12 декабря, 08:00

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"Мой район. Навигатор": московские улицы будут обрабатывать четырьмя видами реагентов

"Мой район. Навигатор": московские улицы будут обрабатывать четырьмя видами реагентов

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Зимой столичные городские службы будут бороться с гололедом с помощью четырех типов реагентов. В частности, дорожно-уличную сеть будут обрабатывать жидкими, твердыми, кременировными и фрикционными противогололедными средствами.

Компоненты, входящие в состав реагентов, природные, малотоксичные и не оказывают отрицательное воздействие на людей и окружающую среду. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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