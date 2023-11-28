Реорганизацию бывшей промзоны Грайвороново проведет правообладатель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Участок бывшей промзоны Грайвороново площадью 3,57 гектара комплексно разовьют, его редевелопментом займется правообладатель этой территории и объектов недвижимости на ней. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается более чем в пять миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 210 миллионов рублей. Благодаря реорганизации площадки в Нижегородском районе будет создано около 600 рабочих мест", – поделился Ефимов.

Территория находится в пешей доступности от станции метро "Нижегородская". В настоящее время там расположены устаревшие склады и административное здание. Реорганизацию осуществит ООО "Спутник-МС".

Как уточнил руководитель департамента городского имущества города Максим Гаман, по проекту КРТ на участке бывшей промзоны намерены создать обновленное городское пространство. Там возведут 26,64 тысячи квадратных метров жилья, а также современный хоккейный центр площадью свыше 23 тысяч "квадратов", поделился он.

На сегодняшний момент в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

Ранее стартовал прием заявок на участие в торгах на право заключения договора о комплексном развитии участков бывшей промышленной зоны Медведково в СВАО. Принимать заявки будут до 18 января следующего года, сам аукцион намечен на 30 января.

Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново