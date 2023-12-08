Более 2,5 тысячи квартир передадут под заселение по программе реновации в декабре

Более 2,5 тысячи квартир по программе реновации в Москве передадут под заселение в декабре. Как рассказали в департаменте градостроительной политики, новостройки, готовые к приему жильцов, расположены в восьми административных округах столицы.

С момента старта программы новые квартиры получили уже более 116 тысяч человек. Всего же реновация затронет около одного миллиона москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.