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08 декабря, 07:15

Город

Более 2,5 тысячи квартир передадут под заселение по программе реновации в декабре

Более 2,5 тысячи квартир передадут под заселение по программе реновации в декабре

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Более 2,5 тысячи квартир по программе реновации в Москве передадут под заселение в декабре. Как рассказали в департаменте градостроительной политики, новостройки, готовые к приему жильцов, расположены в восьми административных округах столицы.

С момента старта программы новые квартиры получили уже более 116 тысяч человек. Всего же реновация затронет около одного миллиона москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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