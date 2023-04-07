Главврач Морозовской больницы оценил расширение программы неонатального скрининга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Благодаря расширению программы неонатального скрининга столичные врачи смогут выявлять опасные заболевания у детей на ранней и бессимптомной стадии. Об этом сообщил главный врач Морозовской больницы, главный внештатный неонатолог ДЗМ Валерий Горев.

"Перечень генетических заболеваний, на которые проверяют новорожденных или, другими словами, проводят неонатальный скрининг, увеличился до 36 нозологий, включая сложные иммунодефицитные состояния и спинально-мышечную атрофию. Опасность генетических заболеваний заключается в том, что зачастую клинические симптомы появляются не сразу: это может произойти через месяц или полгода", – пояснил специалист.

В связи с этим, продолжил Горев, диагностировать заболевания без генетического исследования невозможно. Расширение программы неонатального скрининга, помимо прочего, позволит повысить эффективность лечения благодаря оперативному выявлению заболеваний.

К настоящему времени дети с выявленными по программе заболеваниями получают необходимую помощь как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Их бесплатно обеспечивают продуктами лечебного питания и препаратами в в Референс-центре врожденных наследственных заболеваний, генетических отклонений, орфанных и других редких заболеваний Морозовской детской больницы, добавил Горев.

О расширении программы неонатального скрининга ранее сообщил Сергей Собянин. С начала ее реализации обследования проводились только по 5 заболеваниям, в 2019 году в Москве их количество увеличили до 11.

В 2022 году благодаря программы были обследованы 110 325 новорожденных и выявлены 99 различных заболеваний.



Собянин рассказал о расширении программы скрининга новорожденных

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