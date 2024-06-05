СК завел уголовное дело на мужчину, спонсировавшего нежелательную организацию

Фото: Следственный комитет РФ

На жителя подмосковного Солнечногорска, подозреваемого в сборе средств для нежелательной организации в РФ "Аллатра", завели уголовное дело по части 2 статьи 284.1 УК РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

По данным ведомства, подмосковный житель с августа 2023 по февраль 2024 года собрал не менее 17 миллионов рублей, которые пошли на деятельность движения, при этом 620 тысяч рублей из этой суммы он потратил на агитационный материл.

Уточняется, что подозреваемый заключил договор с типографией за печать агитационного издания газеты тиражом более 160 тысяч экземпляров, которую он распространял на территории РФ.

Ранее руководитель общественной организации "Центр добрых дел" Сабина Цветкова рассказала, как защитить свои финансы от атак мошенников. Так, злоумышленники пытаются не только получить доступ к денежным средствам граждан, но подталкивают уже обманутых людей к совершению противоправных действий, из-за чего последние могут привлекаться к административной или уголовной ответственности.