ФСБ вынесла предостережение бывшему военному летчику за желание помочь ВСУ

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Сотрудники ФСБ в Калужской области вынесли официальное предостережение бывшему военному летчику, который обратился к украинским спецслужбам и предложил им свои услуги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

По данным ведомства, силовики также установили личность еще одного местного жителя, который хотел помогать Украине. Ему тоже вынесли предостережение.

Согласно информации ФСБ, мужчины уже получили от украинских спецслужб задание по сбору координат военных объектов, расположенных на территории Подмосковья и Калужской области, однако никаких действий они совершить не успели. Мужчины признали свою вину и отказались от продолжения противоправных действий, указала пресс-служба.

В конце мая ФСБ задержала жителя Севастополя, который по заданию украинских спецслужб с помощью взрывчатки должен был подорвать российского военного около его дома в Крыму. Как рассказали правоохранители, в отношении 30-летнего мужчины завели уголовные дела по статьям "Покушение на совершение террористического акта" и "Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств".