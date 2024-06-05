Экономист Чирков: некоторые западные эксперты считают ПМЭФ влиятельнее Давоса

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Несмотря на санкции и попытку изоляции, некоторые западные эксперты считают Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) влиятельнее Давосского форума. Об этом в эфире радио КП заявил экономист Михаил Чирков.

По его словам, это самое большое мероприятие такого плана в России. Даже в выступлении Владимира Путина, которое состоится через два дня, анонсировано, что будет экономика и политика, сказал Чирков и добавил, что ПМЭФ гораздо шире, чем непосредственно экономический форум.

"Более того, я вот наблюдаю за западными экспертами и вижу, что за последнюю неделю некоторые уже высказываются о том, что ПМЭФ может быть даже более влиятельной площадкой, чем Давос. Это удивительно, на самом деле, слышать", – отметил экономист.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главной идеей ПМЭФ является то, что Россия выступает за сотрудничество, основанное на праве и взаимовыгоде в изменившихся мировых условиях. Он подчеркнул, что РФ развивается темпами выше среднемировых.

