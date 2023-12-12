В Роспотребнадзоре оценили уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

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Заболеваемость по гриппу и ОРВИ на 49-й неделе года в столице соответствует сезону. Об этом сообщается на портале управления Роспотребнадзора по Москве.

По последним данным, всего привились более 7 675 884 человек – это 60,7% от численности населения города. Среди них – 1 321 143 ребенка.

"По результатам лабораторного мониторинга в структуре положительных находок пейзажа циркулирующих респираторных вирусов за прошедшую неделю по-прежнему преобладают вирусы не гриппозной этиологии, вместе с тем остается высокой доля вирусов гриппа А (Н3N2)", – говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что основным и самым надежным способом защиты от гриппа является вакцинация. Кроме того, москвичам рекомендовали носить маски в общественных местах, а в случае болезни – не заниматься самолечением и обратиться к врачу.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России впервые с начала пандемии зафиксировали одновременный подъем заболеваемости COVID-19 и гриппом. Количество обратившихся к врачам граждан с симптомами респираторных недугов – более одного миллиона человек, отметила она.

Число заболевших гриппом в Москве увеличилось на треть за неделю