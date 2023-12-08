Эпидситуация в Москве находится под контролем – Ракова

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В Москве посредством детального секвенирования всей линейки вирусов ОРВИ выявили начало сезонного роста гриппа А, эпидситуация находится под контролем. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в Москве есть все мощности для лечения пациентов. В структуре заболевших преобладают люди с ОРВИ, главным образом с коронавирусом. У них выявляют штаммы ХВВ.1.16, EG.5.1.1, FL.1.5.1, XBB.1.16.11, XBB.1.16.17.

Помимо ПЦР-диагностики, врачи столицы осуществляют полногеномное секвенирование вирусов. Этой осенью в городе впервые перешли на секвенирование всей линейки возбудителей ОРВИ, чтобы охватить 32 группы вирусов.

"По итогам секвенирования возбудителей ОРВИ мы заметили, что в декабре структура вирусов несколько изменилась. Начался рост гриппа А – H3N2, более чем на 14%. Благодаря секвенированию мы можем увидеть штаммы H3N2 – Santiago и New York, на каждый из которых приходится около 30% мутаций, California – около 27% и чуть более 10% совокупно на Massachusetts и Osorno", – отметила Ракова.

Вице-мэр добавила, что столичные медики не выявили возбудителей парагриппа, аденовируса, бокавируса, метапневмовируса, гриппа Б, которые присутствовали еще на прошлых неделях. Ракова поделилась, что Москва следит за каждым отдельным штаммом, которые появляются в мире.

В рамках регулярного мониторинга эпидемиологической ситуации, продолжила заммэра, наблюдается сезонный рост новых случаев ОРВИ и COVID-19. Также начинает нарастать доля гриппа – по сравнению с минувшей неделей число случаев увеличилось почти на треть. Однако, отметила Ракова, это является классическим вариантом развития эпидобстановки в осенне-зимнем сезоне.

Она напомнила, что в 2022-м рост гриппа также произошел в декабре. При этом показатели текущего года остаются ниже на 12%, чем в прошлом году. За последнюю неделю также выявлен рост госпитализаций с ОРВИ и COVID-19 почти на 15%, в связи с чем власти решили ускорить открытие крупнейшей в России инфекционной больницы – ИКБ № 1. По словам вице-мэра, учреждение уже начало прием пациентов.

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ впервые с начала пандемии выявили одновременный подъем заболеваемости COVID-19 и гриппом. Количество обратившихся к врачам граждан с симптомами респираторных недугов превысило один миллион человек, уточнила она.

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