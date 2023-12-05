В РФ выявили рост заболеваемости коронавирусом на 22,8% за неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заболеваемость коронавирусом в стране за минувшую неделю выросла на 22,8%, а количество госпитализаций увеличилось на 12%. Об этом рассказали в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

По данным медиков, рост числа госпитализаций зафиксировали в 52 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 73 регионах. За неделю побороли недуг 69 636 человек, что на 27,1% больше, чем на прошлой неделе. В штабе также сообщили, что 138 человек умерли от коронавируса.

В конце ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в РФ во всех возрастных группах выявили рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Она уточнила, что четвертую неделю подряд тенденцию к увеличению демонстрируют именно вирусы гриппа.

По словам Поповой, вакцинация может предотвратить заболевание и развитие осложнений, особенно у пожилых людей, беременных женщин, детей, людей с ослабленной иммунной системой.

До этого глава Роспотребнадзора исключила введение новых ограничительных мер из-за коронавируса. Вместо этого Попова призвала граждан носить маски, следить за чистотой рук, помещений и гаджетов.

Почти 7 млн москвичей привились от гриппа с начала осеннего сезона