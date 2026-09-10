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10 сентября, 09:15

Экономика

Московские предприятия смогут арендовать роботов для автоматизации производства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники федерального проекта "Производительность труда" могут внедрять роботов без покупки оборудования. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента Мария Багреева.

Новую меру поддержки разработал департамент экономической политики и развития Москвы совместно с поставщиками и интеграторами роботизированных систем. На пилотном этапе воспользоваться ею смогут 50 компаний, взяв сервисных и коллаборативных роботов в аренду или лизинг на срок от 36 месяцев.

Эксперты АНО "Мосстратегия" бесплатно проведут диагностику производства, подберут оборудование под конкретные задачи, рассчитают ожидаемый экономический эффект и срок окупаемости, а также помогут связаться с поставщиками и интеграторами. При этом производители предоставят компаниям специальные условия аренды и лизинга – с минимальным первоначальным взносом и поэтапными платежами.

"Аренда и лизинг снижают стартовые расходы на роботизацию на 70% и позволяют оценить реальный эффект прежде, чем принимать решение о покупке", – отметила Багреева.

По ее словам, при роботизации уже выстроенных производственных процессов прирост производительности может составить 20–40%. Среди основных направлений для внедрения роботов – складская логистика, промышленность и строительство, где велика доля монотонного ручного труда и циклических операций.

Первыми участниками пилотного проекта станут предприятия обрабатывающей промышленности, строительства, транспортировки и хранения. В дальнейшем механизм планируют распространить на все организации Москвы.

Ранее Сергей Собянин анонсировал запуск уникальных мер поддержки для высокотехнологичной промышленной инфраструктуры Москвы. По его словам, благодаря Фонду поддержки промышленности и предпринимательства за прошлый год предприятия привлекли свыше 100 миллиардов рублей инвестиционных кредитов.

Уже построено 184 тысячи квадратных метров промышленных площадей, введено 19 объектов, закуплено около 1,6 тысячи единиц оборудования и создано 3,3 тысячи рабочих мест.

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