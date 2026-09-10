Гинцбург заявил, что течение туберкулеза при штамме EurA1.1 не отличается от других

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Течение туберкулеза при инфицировании штаммом EurA1.1 не отличается от течения заболевания при заражении другими штаммами. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

При этом он допустил, что временной отрезок от заражения до появления острых симптомов, таких как кашель с кровью, может различаться между разными штаммами, но вероятность этого мала.

Ранее сообщалось о распространении в России устойчивого к лекарствам штамма туберкулеза EurA1.1. Академик РАН Геннадий Онищенко указывал, что система здравоохранения готова к возможной угрозе, а EurA1.1 не должен привести к серьезным последствиям в России.

В это же время в Минздраве говорили, что в России этот штамм выявляли в Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии. Это, прежде всего, связано с расширением диагностических возможностей лабораторий и внедрением генетических технологий.

