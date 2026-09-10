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10 сентября, 09:21

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Вулканолог Вайс-Расин: катастрофа по непальскому сценарию угрожает 90 тыс человек в США

Вулканолог предупредила о риске разрушительных потоков у вулкана Рейнир в США

Фото: AP Photo/Dar Yasin

В районе вулкана Рейнир в американском штате Вашингтон есть угроза горных потоков, сходных с теми, что вызвали недавнюю катастрофу в Непале, рассказала РИА Новости представитель вулканической обсерватории Геологической службы США (USGS) Холли Вайс-Расин.

По ее словам, лахары являются наиболее опасным вулканическим явлением в Каскадных горах из-за дальности распространения и разрушительной силы. Последствия могут затронуть миллионы людей, а в опасных зонах проживают свыше 90 тысяч человек.

Лахар – это быстро движущаяся смесь воды, грязи, камней и другого обломочного материала. Подобные потоки могут преодолевать десятки километров и уничтожать здания и инфраструктуру на своем пути.

По информации Геологической службы США, за последние 6 тысяч лет с Рейнира до низменности Пьюджет-Саунд сошло минимум 11 крупных лахаров.

Наводнение в Непале 26 августа стало причиной серьезных разрушений в округе Расува. Позже из берегов вышло подпрудное озеро. Количество жертв стихийного бедствия достигло 1 344 человек.

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