В Москве задержан агент Киева, собиравший данные о британских дипломатах

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Сотрудники ФСБ задержали бывшего охранника посольства Великобритании в Москве, который работал на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы.

Задержанным оказался гражданин России 1981 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). Установлено, что мужчина выполнял задания украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного под псевдонимом Апостол Дмитрий.

Фигурант собирал фото и различные сведения о британских дипломатах, включая информацию об их адресах проживания, автомобилях, встречах и поездках, а также о системе безопасности диппредставительства.

В ФСБ подчеркнули, что Киев планировал использовать эти сведения для подготовки терактов против посла Великобритании и других дипломатов. Целью было обвинить в этом Москву и втянуть Британию в непосредственный вооруженный конфликт с РФ, а также добиться дополнительных поставок вооружений Украине и усиления санкционного давления на РФ.

В ведомстве отметили, что киевские власти ради самосохранения готовы совершать диверсии и теракты даже против своих стратегических союзников. ФСБ призвала граждан России отказаться от любых контактов с Карпенко и другими проукраинскими блогерами, поскольку они втягивают граждан в совершение государственной измены и других особо тяжких преступлений.

Ранее сотрудники ФСБ и Следственного комитета России задержали в Астраханской области гражданина Молдавии, причастного к покушению на военнослужащего из высшего командного состава Минобороны России. Фигурант совершил покушение на российского военнослужащего в Саратовской области, но потерпевшего своевременно доставили в больницу, благодаря чему тот остался жив.

