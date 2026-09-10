Мошенники выманили 1,5 млн рублей у пенсионерки из Пензы под предлогом замены ЛЭП

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Жительница ЗАТО Заречный Пензенской области 1942 года рождения обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве – аферисты выманили у нее 1,5 миллиона рублей под предлогом замены линий электропередач (ЛЭП), сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Все началось со звонка неизвестного, представившегося сотрудником электроснабжающей организации. Он рассказал о замене ЛЭП и попросил согласия женщины. Позже она подписала документы, которые принесли якобы сотрудники.

Затем пенсионерке позвонил другой незнакомец, назвавшийся сотрудником силового ведомства. Он заявил, что женщина общалась с мошенниками и на нее оформлен кредит на 1,5 миллиона рублей, а со счета пытались перевести деньги на неустановленные счета.

Пожилая женщина обналичила деньги, собрала их в пакет и передала неизвестному для перевода на "безопасный счет". Когда аферисты перестали выходить на связь, она поняла, что ее обманули. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники уголовного розыска в Орехово-Зуеве задержали 25-летнего жителя Ханты-Мансийска, подозреваемого в мошенничестве и краже 3,5 миллиона рублей у семейной пары. Неизвестные убедили граждан, что злоумышленники якобы получили доступ к их счетам и переводят деньги преступникам. Чтобы доказать невиновность, супругам предложили задекларировать сбережения, передав их "инкассаторам".

