Врач рассказал, как долго человек остается заразным при гриппе и ОРВИ

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Врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал, что после заражения гриппом или ОРВИ максимальное количество вирусов человек выделяет в первые 3–5 дней. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

В случае заражения респираторными инфекциями специалист рекомендовал соблюдать в семье профилактические мероприятия, в частности проветривать помещение и проводить влажную уборку. Больного он рекомендовал разместить в отдельной комнате и первые несколько дней заходить к нему только в маске.

Безопасно посещать заболевшего можно только через 5–7 дней после проявления первых симптомов, пояснил Коновалов.

"После 5–7 дней он становится фактически незаразным. Даже если остаются легкие кашель и насморк – это остаточные симптомы. И в принципе, мы таких детей уже выписываем в детский сад или школу", – сообщил он.

Однако если кашель сохраняется в течение 10–14 дней после болезни, эксперт рекомендовал пройти дополнительное обследование, чтобы исключить коклюш и другие инфекции.

Ранее стало известно, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России за неделю вырос на 17,1%. Среднероссийский показатель заболеваемости составил 71,1 на 10 тысяч населения. От гриппа в стране вакцинировались 76,5 миллиона человек.



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