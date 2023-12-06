06 декабря, 10:18Общество
Врач рассказал, как долго человек остается заразным при гриппе и ОРВИ
Фото: depositphotos/IgorVetushko
Врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал, что после заражения гриппом или ОРВИ максимальное количество вирусов человек выделяет в первые 3–5 дней. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
В случае заражения респираторными инфекциями специалист рекомендовал соблюдать в семье профилактические мероприятия, в частности проветривать помещение и проводить влажную уборку. Больного он рекомендовал разместить в отдельной комнате и первые несколько дней заходить к нему только в маске.
Безопасно посещать заболевшего можно только через 5–7 дней после проявления первых симптомов, пояснил Коновалов.
"После 5–7 дней он становится фактически незаразным. Даже если остаются легкие кашель и насморк – это остаточные симптомы. И в принципе, мы таких детей уже выписываем в детский сад или школу", – сообщил он.
Однако если кашель сохраняется в течение 10–14 дней после болезни, эксперт рекомендовал пройти дополнительное обследование, чтобы исключить коклюш и другие инфекции.
Ранее стало известно, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России за неделю вырос на 17,1%. Среднероссийский показатель заболеваемости составил 71,1 на 10 тысяч населения. От гриппа в стране вакцинировались 76,5 миллиона человек.
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