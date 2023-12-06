Россиянам рассказали о симптомах микоплазменной инфекции

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Симптоматика микоплазменной инфекции может проявляться по-разному: у кого-то выявляется легкая болезнь верхних дыхательных путей, у некоторых – пневмония с тяжелым течением. Чаще всего во время этого недуга появляется температура, кашель и тяжесть при дыхании, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский, пишет РИА Новости.

Кроме того, отметил эксперт, симптомами подобной инфекции являются заложенный нос, боль в горле и интоксикация. По его словам, определить наличие микоплазменной инфекции без лабораторных методов очень сложно.

Вознесенский также рассказал о случаях, когда человек имеет какую-то клиническую картину бактериальной инфекции, получает антибактериальные лекарства широкого спектра действия и не знает о наличии именно этого заболевания.

Днем ранее Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания микоплазменной инфекцией в РФ. По данным ведомства, врачи не выявили изменений в клинической картине заболевания, в частности, появления более тяжелых форм инфекции.

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