05 декабря, 18:11Общество
Роспотребнадзор заявил о случаях заболевания микоплазменной инфекцией в РФ
Фото: Москва 24/Евгений Самарин
Отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией фиксируются в РФ. Соответствующие данные представил Роспотребнадзор.
"В РФ также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Как и за рубежом не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности, появления более тяжелых форм инфекции", – передает РИА Новости сообщение ведомства.
Ранее Роспотребнадзор прокомментировал рост заболеваемости пневмонией и гриппом в Китае. Эксперты объяснили, что основной причиной пневмоний является микоплазма. Заболеваемость имеет циклический характер, а подъемы отмечаются каждые три-семь лет, пояснили в ведомстве.
В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения запросила у Китая информацию о тенденциях микоплазменной пневмонии в стране.
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