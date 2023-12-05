Роспотребнадзор заявил о случаях заболевания микоплазменной инфекцией в РФ

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Отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией фиксируются в РФ. Соответствующие данные представил Роспотребнадзор.

"В РФ также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Как и за рубежом не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности, появления более тяжелых форм инфекции", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее Роспотребнадзор прокомментировал рост заболеваемости пневмонией и гриппом в Китае. Эксперты объяснили, что основной причиной пневмоний является микоплазма. Заболеваемость имеет циклический характер, а подъемы отмечаются каждые три-семь лет, пояснили в ведомстве.

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения запросила у Китая информацию о тенденциях микоплазменной пневмонии в стране.



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