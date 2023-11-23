ВОЗ призвала Китай поделиться данными на фоне вспышки пневмонии у детей

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Китая допсведения о росте респираторных заболеваний у детей. Об этом сообщается на странице организации в соцсети X.

Кроме того, в ВОЗ ожидают получить в том числе информацию о тенденциях в циркуляции гриппа, SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса и микоплазменной пневмонии.

О росте числа заболевших респираторными заболеваниями в КНР стало известно в начале ноября. Тогда в Пекине объяснили это отменой коронавирусных ограничений и циркуляцией известных патогенов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ зафиксировали незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В ведомстве отметили, что на сегодняшний день более 67 миллионов человек вакцинировались от гриппа – это 45% всего населения России.

До этого директор Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов заявил, что в мире пока нет универсальной вакцины от гриппа, однако возможность ее создания уже обоснована.

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