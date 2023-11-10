ВОЗ снизила группу риска заболевания коронавирусом для людей старше 65 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по лечению коронавируса, в которых перестала относить лиц старше 65 лет к группе высокого риска, пишет ТАСС со ссылкой на женевскую штаб-квартиру ВОЗ.

Теперь пожилые люди этого возраста относятся к группе умеренного риска. Сюда же были включены и пациенты с хроническими заболеваниями, инвалидностью и сопутствующими ей заболеваниями, пояснили в организации.

Это ожирение, диабет, а также заболевания печени, почек и рак. Однако люди со слабым иммунитетом по-прежнему остались в группе высокого риска, уточнили в ВОЗ.

"Нынешние варианты вируса COVID-19, как правило, вызывают менее тяжелое заболевание, тогда как уровень иммунитета выше благодаря вакцинации, что приводит к снижению риска тяжелого заболевания и смерти для большинства пациентов", – рассказали в ВОЗ.

При этом лица, которые не относятся к этим двум группам, имеют шанс на госпитализацию при заболевании коронавирусом всего в 0,5%. В организации подчеркнули, что большинство людей относятся к группе низкого риска.

Ранее стало известно, что три случая штамма коронавируса "Пирола", зафиксированные в Москве, являются завозными. Первый случай связан с поездкой в Турцию, второй человек также приехал из турецкого государства, однако перед этим побывал в Германии. Третий случай тоже связан с поездкой за пределы РФ.

Риск заразиться вариантом коронавируса "Пирола" существует в общественных местах, закрытых помещениях и за границей, рассказал в беседе с Москвой 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ зафиксировано 10 случаев заражения новым штаммом коронавируса "Пирола".

Три случая заражения штаммом COVID-19 "Пирола" зафиксировали в Москве