Попова заявила, что в России не планируют вводить ограничения из-за COVID-19

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В России не планируют вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день уровень госпитализаций, уровень тяжелых форм – невысокий, уровень пневмонии – невысокий, поэтому сегодня нет основания предполагать какие-то меры другие", – цитирует ее РБК.

Вместо этого Попова призвала россиян носить маски, следить за чистотой рук, помещений и гаджетов.

Говоря о локдауне как об ограничительной мере, глава ведомства заявила, что в России на законодательном уровне закреплено слово "карантин". В свою очередь, понятие "локдаун" является разрушительным для экономики и отличается "своеобразной историей", добавила она.

Ранее Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом в стране за последний месяц увеличилась в два раза. На пик инфекции влияют праздники, каникулы и миграционные процессы. По словам главы ведомства, рост числа заболевших может происходить из-за отсутствия защиты у россиян в эти периоды.

