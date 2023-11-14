Роспотребнадзор заявил о незначительном росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ

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Незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировали в России. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Роспотребнадзора.

"На 45-й неделе в РФ отмечен незначительный рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 1,6% по сравнению с прошлой неделей. Заболеваемость определяется респираторными вирусами негриппозной этиологии, имеют место единичные находки вирусов гриппа А и В", – говорится в публикации.

Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день более 67 миллионов человек вакцинировались от гриппа – это 45% всего населения России.

В РФ зафиксировали 43 тысячи случаев заболевания – на 22% выше, чем на предыдущей неделе.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила россиянам о мерах профилактики. Так, она призвала граждан внимательно следить за гигиеной и пройти вакцинацию от гриппа. В случае обнаружения симптомов простуды необходимо обращаться к врачу, добавила она.

Что касается коронавирусной инфекции, по информации эпидемиологов, в настоящее время в РФ чаще всего регистрируют вариант "Омикрон".

По данным оперативного штаба, заболеваемость коронавирусом в период с 6 по 12 ноября увеличилась на 22,8%, если сравнивать с предшествующей неделей. Эпидемический подъем зафиксировали в 70 регионах, в том числе в 24 субъектах более чем в среднем по стране.

За минувшую неделю от заболевания умерли 76 человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по лечению коронавируса, в которых перестала относить лиц старше 65 лет к группе высокого риска.

Теперь пожилые люди этого возраста относятся к группе умеренного риска. Сюда же были включены и пациенты с хроническими заболеваниями, инвалидностью и сопутствующими ей заболеваниями, пояснили в организации.



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