Иммунолог назвал места с высоким риском заражения штаммом "Пирола"

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Риск заразиться вариантом коронавируса "Пирола" существует в общественных местах, закрытых помещениях и за границей. Об этом Москве 24 рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ зафиксировано 10 случаев заражения новым штаммом коронавируса "Пирола". Глава ведомства Анна Попова пояснила, что все они являются завозными. Однако ожидается, что этот вариант инфекции начнет распространяться по стране.

По словам Крючкова, сейчас риск заразиться "Пиролой" в России не очень высок. Но все может измениться в середине декабря, когда вирус разойдется по стране.

"Пока этот вариант только-только распространяется. В середине декабря заразиться "Пиролой" будет значительно легче, чем сейчас. Просто потому, что ее станет больше и, соответственно, больше контактов, которые могут привести к заболеванию", – говорит эксперт.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Чем больше вы контактируете с малознакомыми людьми, особенно в закрытых помещениях, находитесь в общественных местах, тем легче заразиться SARS-CoV-2 и, в частности, "Пиролой".

Высокий риск заражения также существует за границей. "В той же Европе, Северной Америке "Пирола" несколько раньше распространилась", – заключил специалист.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что штамм "Пирола" не вызывает более тяжелую форму болезни. Однако первые дни для заразившегося этим вариантом инфекции человека могут оказаться непростыми. В частности, возможна высокая температура.

