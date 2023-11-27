Роспотребнадзор заявил, что данных о новом возбудителе респираторной инфекции в КНР нет

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Роспотребнадзор сообщил об отсутствии данных по выявлению нового или ранее неизвестного возбудителя острой респираторной инфекции в Китайской Народной Республике (КНР), передает РИА Новости.

В Китае в данный момент наблюдается рост заболеваемости пневмонией и гриппом, уточнили в пресс-службе ведомства. Основной причиной пневмоний является микоплазма, рост заболеваемости которой наблюдался и ранее. Заболеваемость ей имеет циклический характер, а подъемы отмечаются каждые три-семь лет, пояснили в ведомстве.

Ранее представители национальной комиссии здравоохранения Китая заявили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями в стране. Власти объяснили это отменой ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, а также циркуляцией известных патогенов, куда входят грипп, микоплазменная пневмония, респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19.

Позже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Китая допсведения о росте респираторных заболеваний у детей. Кроме того, в ВОЗ ожидают получить в том числе информацию о тенденциях в циркуляции гриппа, SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса и микоплазменной пневмонии.

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