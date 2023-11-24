Специалист предостерег от бесконтрольного приема антибиотиков при простуде

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Бесконтрольный прием антибиотиков для лечения простуды приводит к формированию резистентности микроорганизмов, заявил RT эксперт ЦК НТИ "Бионическая инженерия в медицине" на базе СамГМУ Андрей Козлов.

По его словам, это опасно как для человека, лечившего простуду таким способом, так и для других людей, которые могут быть инфицированы, поскольку такой пациент становится источником резистентных штаммов бактерий.

Козлов рассказал, что, если так нерационально применять лекарства, впоследствии, когда пациент заболевает более серьезно, антибиотики, которые назначит врач в стационаре, станут неэффективны, поскольку бактерии научились от них защищаться.

"Антибиотикорезистентность – это способность бактерий приобретать механизмы устойчивости к антибактериальным препаратам. Она бывает природная, когда бактерия изначально невосприимчива к антибиотикам (например, на синегнойную палочку не действуют пенициллины), а также приобретенная – когда под воздействием каких-либо факторов микроорганизм становится резистентным к одному или даже нескольким группам антибактериальных препаратов", – пояснил эксперт.

Он добавил, что бесконтрольный прием антибиотиков может привести к дисбиотическим состояниям кишечника и других органов, когда полезные микроорганизмы, выполняющие защитные функции, погибают и на их место "заселяются" патогенные и более агрессивные микроорганизмы.

Чтобы не допустить развития устойчивости к антибиотикам, специалист прежде всего рекомендовал принимать такие препараты только по назначению лечащего врача, со строгим соблюдением дозировок и сроков лечения. Также он посоветовал не пренебрегать вакцинацией, например от стрептококковой и гемофильной инфекции. По его словам, это снизит риск заболеваний бактериальными инфекциями.

Ранее россиянам рассказали, от каких продуктов лучше отказаться во время простуды. В первую очередь речь идет о сладостях, поскольку они будут мешать работе желудочно-кишечного тракта. По той же причине из рациона стоит убрать жареную и жирную пищу. Также для воспаленной слизистой полости рта дополнительным раздражителем может стать острая еда. Кроме того, к нежелательной пище относятся молочные продукты, так как они могут поддержать в организме воспалительные процессы.



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