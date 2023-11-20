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20 ноября, 10:30

Культура

"Тайны кино": "Объяснение в любви"

"Тайны кино": "Объяснение в любви"

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Эта двухсерийная картина выросла из трех страниц в автобиографической книге Евгения Габриловича "Четыре четверти". Там было написано про молодого недотепу, начинающего писателя, которому Зиночка наставляла рога. Он ее пытался бить – Зиночка отбивалась ногами. Но ее он любил беззаветно. А Зиночка его не любила – это и был рефрен.

Из этой новеллы Илья Авербах и Павел Финн сотворили историю огромной человеческой жизни. Каким образом любовь с экрана ворвалась в жизнь создателей картины? Кто помог режиссеру Авербаху найти актрису на роль главной героини? Почему никто не сыграл бы Зиночку лучше Эвы Шикульска? Чем польская актриса отличалась от своих советских коллег?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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