В Москве предложили компенсировать все затраты при съемках фильмов в столице

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти Москвы предложили киностудиям компенсировать 100% затрат при съемках фильмов на территории столицы. О такой инициативе рассказал руководитель департамента культуры Алексей Фурсин на сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума, пишет ТАСС.

"Мы понимаем, что в любой киносъемке вы несете затраты. Иногда несете их так, что за них, наверно, сложно отчитаться. Мы пытались сейчас сформировать подход таким образом, чтобы все-таки максимально были прозрачные затраты, которые вы будете нести на площадке", – уточнил он.

По его словам, плата за съемки на территории Москвы должна быть "понятной и простой". Кроме того, он анонсировал соответствующее постановление правительства столицы, которое должно компенсировать все затраты создателей кино.

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