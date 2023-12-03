03 декабря, 12:45Культура
"Раскрывая тайны звезд": гениальные эпизоды
Появившись на экране всего на несколько секунд, они иногда затмевают даже главных героев. Наверное, это и есть настоящий дар гениальных актеров, которые мгновенно попадают в сердца зрителей и остаются там навсегда.
Истинные профессионалы способны даже крохотную роль сыграть так, чтобы остаться в памяти зрителей настоящей звездой и превратить маленький эпизод в гениальный.
Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".
Программа: Раскрывая тайны звёзд