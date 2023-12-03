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03 декабря, 12:45

Культура

"Раскрывая тайны звезд": гениальные эпизоды

"Раскрывая тайны звезд": гениальные эпизоды

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Появившись на экране всего на несколько секунд, они иногда затмевают даже главных героев. Наверное, это и есть настоящий дар гениальных актеров, которые мгновенно попадают в сердца зрителей и остаются там навсегда.

Истинные профессионалы способны даже крохотную роль сыграть так, чтобы остаться в памяти зрителей настоящей звездой и превратить маленький эпизод в гениальный.

Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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