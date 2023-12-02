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Новости

02 декабря, 13:00

Культура

"Раскрывая тайны звезд": к 65-летию Александра Балуева

"Раскрывая тайны звезд": к 65-летию Александра Балуева

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Александр Балуев давно не сходит с киноэкранов. Его одинаково любят и режиссеры, и партнеры по съемочной площадке, и зрители. Сегодня ко дню его 65-летия об артисте говорят только в превосходной степени. Балуев и в жизни производит впечатление человека сдержанного и
закрытого. Актер редко дает интервью, не любит рассказывать о себе, и даже коллегам не всегда удается пробиться сквозь выстроенную им стену.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

Программа: Раскрывая тайны звёзд
культура
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