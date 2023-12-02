"Раскрывая тайны звезд": к 65-летию Александра Балуева

Александр Балуев давно не сходит с киноэкранов. Его одинаково любят и режиссеры, и партнеры по съемочной площадке, и зрители. Сегодня ко дню его 65-летия об артисте говорят только в превосходной степени. Балуев и в жизни производит впечатление человека сдержанного и

закрытого. Актер редко дает интервью, не любит рассказывать о себе, и даже коллегам не всегда удается пробиться сквозь выстроенную им стену.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".