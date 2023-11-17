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17 ноября, 18:25

Культура

"Киноулица": Евгений Стеблов

"Киноулица": Евгений Стеблов

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В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с артистом Евгением Стебловым легендарный фильм "Я шагаю по Москве" и те улицы столицы, на которых снимался этот фильм. Среди них – Красная площадь, Ленинский и Кутузовский проспект, Парк Горького.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснил, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места, и как они изменились.

Кроме того, артист рассказал смешные и трогательные моменты со съемок. Подробнее – в программе "Киноулица".

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