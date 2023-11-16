Почти 90 домов в стиле модерн восстановили в Москве по программе капремонта

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Почти 90 домов, построенных в стиле модерн, восстановили в Москве в рамках программы капитального ремонта, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

В ведомстве подчеркнули, что ежегодно специалисты восстанавливают десятки таких зданий. Модерн пришел в Москву из Европы в конце XIX века. Этому стилю свойственна асимметричность фасада, изображение на нем животных или растений, а также эксперименты с керамической плиткой.

В эпоху модерна на столичных улицах построили множество необычных зданий. Большинство возводили под частные усадьбы, вокзалы, театры, гостиницы и доходные дома. Некоторые со временем превратилась в жилые здания.

Среди восстановленных дом 7/6 на улице Волхонке, дом 9, строение 1, в Лялином переулке и дом 16/13 в 1-м Неопалимовском переулке. Недавно завершился ремонт дома 16/13 в 1-м Неопалимовском переулке.

Столичная программа капитального ремонта считается одним из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее включили более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы до конца текущего года приведут в порядок фасады, а также магистрали центрального отопления и горячего водоснабжения у 177 домов.

Самый старый объект, в котором проведут ремонтные работы, находится на Студенческой улице, доме 28, корпусе 3. Его построили в 1931 году из кирпича. В рамках программы у дома отремонтируют фасад, крышу и подъезды. Специалисты заменят кровлю, обрешетки и стропила крыши, а на все деревянные конструкции нанесут огнебиозащитный состав. Также для сохранения стабильного теплового режима на чердаке уложат минераловатные плиты и утеплят вентиляционные шахты.

Самый большой по площади объект, где сделают капремонт, – это круглый дом на улице Довженко в районе Раменки. Его диаметр достигает 155 метров, а площадь фасада составляет 38,6 тысячи квадратных метров. Для восстановления фасадных панелей круглого дома планируется использовать технологию с нанесением полимерцементных смесей на армирующих сетках, что позволит восстановить технические характеристики здания.

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1968 года начался в Ростокине