Более 170 домов капитально отремонтируют на западе Москвы до конца 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На западе Москвы до конца текущего года приведут в порядок фасады, а также магистрали центрального отопления и горячего водоснабжения у 177 домов, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

В список подлежащих капремонту домов попали 16-этажные здания на Рублевском шоссе (дом 109, корпус 5), Рябиновой улице (дом 8, корпус 1), улице Академика Анохина (дом 26, корпуса 1 и 2, дом 30, корпус 3 и дом 38, корпус 4), Матвеевской улице (дом 18, корпус 1), улице 26 Бакинских Комиссаров (дом 12, корпус 1), а также Аминьевском (дома 15 и 17) и Можайском шоссе (дом 29, дом 31, корпус 1, дом 33 и дом 41, корпус 1).

Самый старый объект, в котором проведут ремонтные работы, находится на Студенческой улице, доме 28, корпусе 3. Его построили в 1931 году из кирпича. В рамках программы у дома отремонтируют фасад, крышу и подъезды. Специалисты заменят кровлю, обрешетки и стропила крыши, а на все деревянные конструкции нанесут огнебиозащитный состав. Также для сохранения стабильного теплового режима на чердаке уложат минераловатные плиты и утеплят вентиляционные шахты.

Самый большой по площади объект, где сделают капремонт, – это круглый дом на улице Довженко в районе Раменки. Его диаметр достигает 155 метров, а площадь фасада составляет 38,6 тысячи квадратных метров. Для восстановления фасадных панелей круглого дома планируется использовать технологию с нанесением полимерцементных смесей на армирующих сетках, что позволит восстановить технические характеристики здания.

Московская программа капитального ремонта включает более 28,5 тысячи домов общей площадью свыше 275 миллионов квадратных метров. Запланирован ремонт более 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена свыше 112 тысяч лифтов.

Ранее сообщалось, что в рамках программы капремонта приведут в порядок здание на улице Лавочкина в районе Ховрино (дом 44, корпус 2). Его построили в 1968 году. Строители планируют заменить магистрали водоотведения в доме, а также обновят его фасад.

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