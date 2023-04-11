В центре Москвы завершился капитальный ремонт филиала дома культуры "Стимул"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В новом помещении филиала дома культуры "Стимул" на Нижегородской улице провели капитальный ремонт. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее это учреждение находилось в здании, которое подлежало сносу в рамках программы реновации. По словам замглавы столичного департамента капитального ремонта Антона Мельникова, главной задачей ремонта было сохранить для местных жителей шаговую доступность Дома культуры, а также создать там условия для художественного воспитания, развития творчества и образования молодежи.

Всего в Доме культуры "Стимул" открыты почти 40 студий для взрослых и детей, в которых занимаются более 500 человек. Так, в учреждении проводятся выставки, спектакли, концерты, викторины и детские праздники, в которых могут участвовать одновременно порядка 50 человек.

Мельников рассказал, что в здании были полностью заменены инженерные системы электроснабжения, отопления и водоснабжения, а также были установлены системы вентиляции и кондиционирования.

"Также смонтировали системы дымоудаления и пожарной безопасности, оборудовали выходы для экстренной эвакуации при чрезвычайных происшествиях. Такие меры должны быть в обязательном порядке предусмотрены для общественных зданий", – добавил он.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты комплекса городского хозяйства до конца года отремонтируют почти 14 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов.

До этого стало известно, что работы по обновлению "Дома авиаторов" на Беговой улице в рамках московской программы капитального ремонта начнутся в этом году.

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