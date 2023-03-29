Капитальный ремонт "Дома авиаторов" на Беговой улице начнут до конца 2023 года

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Работы по обновлению "Дома авиаторов" на Беговой улице в рамках московской программы капитального ремонта начнутся в этом году. Об этом рассказала пресс-служба Фонда капитального ремонта (ФКР).

"Этот дом был построен в 1978 году в стиле брутализм, уникальной его деталью является отсутствие нижних этажей, которые заменены на 20 пар железобетонных опор. Благодаря своей оригинальной архитектуре это здание известно на всю страну под именем "дом-сороконожка", – говорится в сообщении.

Согласно представленной информации, в рамках реконструкции будет обновлен фасад здания и заменены внутренние инженерные системы. Также специалисты поменяют окна, обновят входные группы, займутся железобетонными опорами и проложат коммуникации.

"Дом-сороконожка" – это настоящая знаменитость среди жилого фонда столицы. Сохранить его первозданную красоту по-настоящему важно как для жителей дома, так и для всех, кто искренне любит Москву", – указал заместитель генерального директора ФКР Владимир Кожиченков.

Ранее сообщалось, что в районе 1-го Рощинского проезда и улицы Серпуховский Вал в Даниловском районе столицы проведут капитальный ремонт трамвайных путей. Так, в качестве подрельсового основания специалисты будут использовать композитные шпалы, уложенные на балласт из щебня на подстилающем песчаном слое.

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