Капремонт дома 1938 года постройки проведут в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице в этом году проведут работы по комплексному восстановлению дома №60А на Ленинградском проспекте, который был возведен в 1938 году по проекту архитектора Бориса Ефимовича. Об этом сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы (ФКР).

"Приведем в порядок фасад, крышу, подвальные помещения объекта, а также заменим внутренние инженерные системы. Для того, чтобы с максимальной точностью восстановить внешний облик объекта, разработаем уникальный проект капитального ремонта, который учитывает все нюансы дома", – добавил заместитель гендиректора ФКР Владимир Кожиченков.

Планируется не просто обновить внешний облик здания, но и сохранить его историческую красоту. Все работы будут организованы в несколько этапов для удобства жильцов.

Так, сначала специалисты расчистят фасад и выполнят отбивку участков облицовочного слоя, после чего заделают трещины на стенах и нанесут эффективную антигрибковую защиту. После этого приступят к работам по сохранению архитектурных элементов при помощи современных технологий.

В завершение капремонта пройдет окраска, а затем специалисты проведут ремонт оконных и дверных откосов, заменят отливы и входные двери и приведут в порядок цокольную часть здания. Помимо этого, будет отремонтирована крыша дома.

В начале февраля по программе капитального ремонта жилого фонда в Москве завершилось комплексное обновление здания по адресу улица Маросейка, 13, строение 3, которое было построено в 1912 году.

Специалисты привели в порядок фасад дома, а также крышу и подвал. Кроме того, рабочие заменили инженерные коммуникации.

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