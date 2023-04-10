Почти 14 тысяч подъездов отремонтируют в Москве в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты комплекса городского хозяйства до конца года отремонтируют почти 14 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, которые приводятся на портале мэра и правительства столицы, содержанию подъездов жилых домов в нормативном состоянии город уделяет особое внимание. В подъездах проведут косметический ремонт.

Бирюков напомнил, что в столице сформирован единый подход к ремонту подъездов. Среди обязательных работ – покраска входных групп, потолков и стен. При необходимости ремонтируют оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, перила и ступени, меняют таблички этажности и осветительные приборы.

Во время ремонта убирают в специальные короба электрическую проводку, приводят в порядок теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики и другие поврежденные элементы и конструкции.

О датах начала ремонта жителей предупредят заранее. Информация об этом будет размещена на информационных стендах и в местах общего пользования.

Ранее Бирюков сообщил, что столичные власти в 2023 году планируют заменить более 3,2 тысячи лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта. Он напомнил, что масштабная программа обновления лифтов была разработана по поручению Сергея Собянина. По его словам, с начала ее реализации в Москве заменили уже более 41,3 тысячи лифтов.

Лифты являются оборудованием повышенной опасности, которое требует проведения регулярных технических проверок и своевременной замены. Соблюдение сроков их эксплуатации находится на особом контроле. Начиная с 2018 года лифты в многоквартирных домах, которые находятся в ведении регионального оператора, меняются строго в год истечения 25-летнего срока эксплуатации.

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