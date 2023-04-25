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"Мой район. Обратная связь": капремонт дома пройдет в столичном районе Ховрино

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома пройдет в столичном районе Ховрино

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На севере столицы пройдет капитальный ремонт дома 1968 года постройки. Здание находится по адресу улица Лавочкина, дома 44, корпус 2.

Специалисты фонда капитального ремонта заменят магистрали водоотведения в доме, а также обновят его фасад. Стены многоэтажки облицованы мелкоразмерной плиткой. Для восстановления фасадов такого типа мастера применяют специальную технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Уже разработан уникальный проект работ и подобраны качественные материалы.

Все работы в этом доме пройдут в рамках московской программы капитального ремонта. Всего в 2023 году в Москве отремонтируют более 2 300 многоквартирных домов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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