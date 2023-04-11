Проект к 95-летию Парка Горького запустят на платформе "Город идей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В преддверии 95-летия Парка Горького на платформе "Город идей" началась регистрация участников тематического проекта. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Москвичи смогут направить предложения по развитию событийной программы парка.

"Приглашаем москвичей поделиться идеями, связанными с повседневной жизнью Парка Горького: организацией детского отдыха, проведением лекций, экскурсий и спортивных занятий. Заодно каждый сможет предложить варианты сувенирной продукции в честь предстоящего юбилея", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Помимо этого, горожане смогут обсудить на платформе музыкальное сопровождение в парке, его достопримечательности, график работы летнего кинотеатра и другие аспекты.

Направить предложения москвичи смогут в период с 18 по 20 апреля. После этого на платформе организуют голосование. Лучшие идеи будут реализованы.

За 2,5 года жители столицы направили на платформу более 38 тысяч предложений. Несколько предложенных москвичами идей реализовали. В парке музее-заповеднике "Царицыно" начали проводить литературные чтения, в Воронцовском парке благоустроили площадку для тенниса.

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