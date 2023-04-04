Москва учитывает интересы жителей при модернизации ЖКХ – депутат МГД Козлов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Столичные власти модернизируют инженерные сети, используя технологии и методы, которые помогают учитывать мнение горожан и доставлять минимальный дискомфорт. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на депутата Московской городской думы Александра Козлова.

По его словам, Москва продолжает расти, нагрузка на системы жизнеобеспечения постоянно увеличивается. В связи с этим город старается содержать в надлежащем состоянии сети, а также своевременно модернизировать инженерную инфраструктуру. Козлов напомнил, что Сергей Собянин уже представил план на этот год.

Так, в Москве проложат более 2,4 тысячи километров электрических сетей, 300 километров тепловых сетей, 167 километров водопроводов и 112 километров канализационных и 20,6 километров водосточных сетей.

Козлов подчеркнул, что мероприятия по модернизации действительно необходимы. Депутат отметил, что эти работы помогают ЖКХ продолжать бесперебойную деятельность. В Москве уже много лет не регистрировали крупных аварий, сильно сократили сроки плановых отключений горячей воды летом. На данный момент этот период составляет не более 10 дней, отметил он.

Мероприятия по ЖКХ проводятся бережно и аккуратно. Специалисты задействуют бестраншейные методы, что сглаживает неудобства. По мнению Козлова, в этом вопросе необходимо снизить дискомфорт жителей Москвы.

"Важно смотреть на этот вопрос и в контексте всего города. В нашем городе находятся ценнейшие архитектурные ансамбли, уникальные природные объекты, жилые кварталы с насыщенным пешеходным трафиком, и перерытые надолго улицы доставляли бы жителям множество неудобств", – заключил депутат.

Ранее Собянин заявил, что столица является одним из крупнейших мировых мегаполисов, в связи с чем власти пристально следят за состоянием инженерной инфраструктуры Москвы. Для ее бесперебойного функционирования город организовал масштабные мероприятия.

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