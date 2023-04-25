Медведев заявил о необъявленной войне Запада против РФ

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Россия сражается не с украинской армией, а с НАТО, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая перед участниками марафона "Знание".

По его словам, хоть это и сложная задача, но нужно сделать все, чтобы победить в этой необъявленной войне.

"Сегодня нам противостоит не украинская армия, нам противостоит весь Североатлантический альянс. Это необъявленная или специальная прокси-война, война по доверенности, которую западный мир проводит против нашего государства. Нам приходится сражаться со всем НАТО", – сказал политик.

Он выразил уверенность, что цели России в спецоперации будут достигнуты.

Ранее Медведев предупредил, что если в отношении России будет проявлена агрессия, грозящая существованию государства, она может первой применить ядерное оружие. Он добавил, что современный мир болен и находится на пороге новой мировой войны. При этом, как он считает, ее можно избежать.

Медведев напомнил, что Россия неоднократно призывала услышать ее обеспокоенности в сфере безопасности, образовавшиеся после распада Советского Союза. При этом Запад не просто не услышал ее, но и пытался ослабить, окружая РФ новыми военными базами НАТО.