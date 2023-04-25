Медведев заявил, что перспектива ядерной войны растет с каждым днем

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На сегодняшний день перспектива ядерной войны не только есть, но она растет с каждым днем. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая перед участниками марафона "Знание".

По его словам, это намного страшнее изменений климата, за которыми человечество наблюдает весьма недолгое время. Он призвал перестать страдать "из-за того, что температура выросла на один градус в таком-то году или за такой-то период".

По мнению Медведева, это не так важно, как перспектива оказаться в эпицентре ядерного взрыва.

"Вас правда волнует климат до такой степени? На мой взгляд, это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в 5 тысяч кельвинов, ударной волной в 350 метров в секунду и давлением в 3 тысячи килограммов на квадратный метр, с проникающей радиацией, то есть ионизирующем излучением и электромагнитным импульсом. Такая перспектива есть сегодня? Увы, да. И она растет с каждым днем по известным причинам", – сказал политик.

Медведев предупредил, что, если в отношении России будет проявлена агрессия, грозящая существованию государства, она может первой применить ядерное оружие. Он добавил, что современный мир болен и находится на пороге новой мировой войны. При этом, как он считает, ее можно избежать.

По словам политика, империи никогда не распадаются без последующих войн, а после распада СССР войны удавалось избежать почти 30 лет. Он добавил, что Запад оказался несправедлив к России и не готов к равноправному партнерству.

Медведев напомнил, что Россия неоднократно призывала услышать ее обеспокоенности в сфере безопасности, образовавшиеся после распада Советского Союза. При этом Запад не просто не услышал ее, но и пытался ослабить, окружая РФ новыми военными базами НАТО.

Ранее зампред Совета безопасности РФ обвинил в лживости глав МИД стран G7 за призывы к России подтвердить недопустимость ядерной войны.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сомнения в возможности мира прийти к всеобщему согласию по полному отказу от ядерного оружия. Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о необходимости "собрать в одну кучу и уничтожить" все ядерное оружие мира.