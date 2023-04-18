Медведев обвинил в лживости G7 за призывы к РФ не допустить ядерную войну

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил в лживости глав МИД стран G7 за призывы к России подтвердить недопустимость ядерной войны. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Также Медведев раскритиковал госсекретаря США Энтони Блинкена за то, что тот, говоря о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, не упомянул Штаты, которые совершили это преступление.

"Вот же лживые твари. Они применяют ядерное оружие, но не каются. Они бесконечно лицемерят и врут своим и чужим, но говорят, что наша страна распространяет "ложную информацию" по Украине", – заявил он.

Зампред СБ добавил, что от Москвы требуют гарантий про ядерное оружие, однако по факту намекают на будущий ядерный конфликт России с НАТО.

Он подчеркнул, что все это происходит в Японии, где от ядерной бомбардировки погибли сотни тысяч людей. По его словам, это страна, "чье руководство плюет на могилы своих соотечественников, убитых американцами".

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также прокомментировал встречу глав МИД G7, где участники осудили Россию, сообщает RT.

Он назвал G7 форматом прошлого века, чья значимость поблекла. По словам сенатора, страны, входящие в "Большую семерку", никто не слушает. Джабаров также призвал не пугать Россию такими заявлениями.

"Лучше бы они вспомнили свои предыдущие годы: война в Ираке, в Ливии что они натворили, в Афганистане. До этого во Вьетнаме. Где проходили страны "Большой семерки" – везде кровь и разрушения. Их заявления никого не тронут: ни Китай, ни Россию, ни развивающиеся страны. Цена этим заявлениям – пять копеек", – добавил сенатор.

Ранее главы министерств иностранных дел стран G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии снова выступили с критикой в отношении к российской стороне за якобы распространение ложной информации.

В G7 пришли к выводу, что Москва распространяет недостоверную информацию для привлечения поддержки ее действий на Украине.

Министры иностранных дел стран G7 также договорились усиливать санкции в отношении Москвы, продолжая при этом поддержку Киева.