Минфин США выпустил предупреждение о возможном обходе потолка цен на нефть из России

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Управление по контролю за иностранными активами Министерсва финансов США (OFAC) сообщило, что поставки российской нефти ESPO с Дальнего Востока могут идти по цене выше установленного Западом потолка. Документ опубликован на сайте ведомства.

Там отметили, что попытки обхода потолка цен возможны при экспорте нефти через нефтепровод "Восточная Сибирь – Тихий океан" или порты Дальнего Востока.

Согласно заявлению OFAC, в торговлю российской нефтью выше потолка цен могут быть вовлечены и американские граждане, не подозревающие об этом из-за "обманных практик", которые используют другие участники экспорта.

Так, в ведомстве заявили о том, что команды некоторых танкеров манипулируют данными автоматической системы идентификации судов, подменяя GPS-данные судна и скрывая тот факт, что они заходили в порты на Дальнем Востоке.

Кроме того, в OFAC считают, что обойти потолок цен на российскую нефть возможно из-за непрозрачности расходов на ее доставку. В ведомстве отмечают, что в руководстве по применению потолка цен, расходы на фрахт, растаможивание и страхование не входят в предельную цену нефти.

Ранее источник Reuters сообщил, что страны G7 сохранили потолок на нефть из РФ в 60 долларов за баррель. Страны Группы семи приняли такое решение, несмотря на призывы некоторых государств снизить установленный потолок.

Санкции западных стран на нефтепродукты из РФ вступили в силу 5 февраля. Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, кроме того, государства ЕС и G7 установили на них потолок цен.

Эксперт оценил влияние потолка цен на российские нефтепродукты на экономику РФ

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