Государства G7 вновь раскритиковали Россию за якобы распространение дезинформации

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Главы министерств иностранных дел стран Группы семи в совместном заявлении по итогам встречи в Японии снова выступили с критикой в отношении к российской стороне за якобы распространение ложной информации. Об этом сообщает РИА Новости.

В G7 пришли к выводу, что Москва распространяет недостоверную информацию для привлечения поддержки ее действий на Украине.

"Мы продолжаем высказывать озабоченность в связи с растущими угрозами наших стран, экономик и обществ, которые представляют собой иностранное вмешательство, включая такую деятельность, как дезинформация, нацеленную на прерывание наших демократических процессов, дестабилизацию наших обществ, угрозу нашим людям", – говорится в сообщении.

Собрание глав МИД государств G7 под председательством Японии состоялось 16–18 апреля в знаменитом японском курорте в префектуре Нагано в Каруидзаве. Саммит лидеров Группы семи пройдет в Хиросиме 19–21 мая.

Министры иностранных дел стран G7 также договорились усиливать санкции в отношении Москвы, продолжая при этом поддержку Киева. Они подтвердили приверженность помогать украинской стороне "так долго, сколько потребуется". Кроме того, они заявили о планах по постепенному отказу от российской гражданской продукции в ядерной сфере.